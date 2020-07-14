تحديث جديد يعطل هواتف "شاومي"

اشتكى مستخدمون من عطل في عمل جهاز هاتف "شاومي مي أ3" إثر تحديث جديد على النظام.

وكتب المستخدمون على الموقع الرسمي للشركة وعلى الشبكات الاجتماعية أن بطاقة SIM الثانية توقفت عن العمل بعد تثبيت التحديث الأمني الجديد​​. ووفقًا للصحفيين، المشكلة ناتجة عن تحديث غير صحيح تحت اسم "V11.0.3.0.QFQMXTC"، في حين أن الإصدار الصحيح يجب أن يحتوي على "postfix QFQMIXM"، بحسب ما نقله موقع "XDA Developers".

وتم تفسير فشل عمل الأجهزة بحقيقة أن تحديث "QFQMXTC" كان مخصصًا فقط لمستخدمي شاومي المكسيكيين ومشغل الهاتف المحمول "Telcel"، فاسم وشعار العامل بدأ بالظهور عند إعادة تشغيل الجهاز.

وعلقت شاومي عن المشكلة، قائلة إنه حدث خطأ أثناء نشر تحديث النظام. وأضافت الشركة إنه في الوقت الحالي لا توجد طريقة لإعادة تشغيل النظام السابق، وسيتم إصدار تحديث في المستقبل القريب.