كنت أشعر بكثير من الألم... زوجة ويل سميث تكشف سبب خيانة زوجها

اعترفت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل العالمي الشهير ويل سميث، أنها خانت زوجها وكانت على علاقة مع مغني الراب أوغست ألسينا.

جاء ذلك في برنامجها "حديث المائدة الحمراء"، الذي تنشره على الإنترنت، وقالت جادا لسميث: "في فترة انفصالنا كنت على علاقة بألسينا"، مضيفة: "كنا منفصلين ومع مرور الوقت دخلت في ارتباط مع أوغستوس".

ودعاها سميث لمواصلة الحديث بسؤالها: "ارتباط؟... علاقة؟". فأجابت: كنت أشعر بالكثير من الألم وكنت مكسورة للغاية".

وخلال البرنامج بررت بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، وأكدت أن علاقتها مع أوغست انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى الحب غير المشروط، بحسب موقع "بي بي سي عربي".

وأضافت: "لقد حاولت أنا وويل بكل ما في وسعنا الابتعاد عن بعضنا البعض فقط لإدراك أن ذلك لم يكن ممكنا"، بينما قال ويل سميث إنه "لم يكن متأكدا مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما".

وقال: "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".

وكانت أول علاقة بينهما عام 1994 وتطورت علاقتهما إلى علاقة رومانسية، على الرغم من أن ويل سميث كان متزوجا في ذلك الوقت من شيري فليتشر.

وبعد انفصال ويل وشيري في نفس العام، أصبحت علاقته بجادا رسمية حيث أعلنا زواجهما لاحقا، بينما كان سبب ظهورها الأخير هو الرد على المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بعد المقابلة التي أجراها أوغست ألسينا مؤخرا حول علاقته مع بينكيت سميث.