وفاة أسطورة الكرة الهولندية ونجم نادي أياكس

أعلن نادي أياكس الهولندي، وفاة نجم فريقه والمنتخب الوطني في سبعينيات القرن الماضي، والذي لعب في نهائيات كأس العالم، المدافع فيم سوربيير، عن عمر يناهز 75 عامًا.

وبحسب شبكة "إن دي تي في سبورتس"، قال النادي: "لاعب أياكس العظيم لم يعد هنا. أفكارنا تتوجه إلى عائلته وأصدقائه. 509 مباريات لأياكس، ارقد بسلام أيها المحارب الشجاع".

سوربيير، الذي فاز بثلاث بطولات أوروبية مع فريق أياكس الأسطوري خلال عقد واحد من الزمن، بالإضافة إلى 7 ألقاب محلية، دخل إلى المستشفى منذ إصابته بنزيف دماغي في أبريل/ نيسان.

وقال جوردي كرويف، نجل أسطورة كرة القدم الهولندي الراحل يوهان كرويف، إن سوربيير كان "لاعباً عظيماً وصديقاً مخلصاً للغاية لوالدي وعائلتي. آمل أن تتحدوا هناك".

كان سوربيير أيضًا جزءًا من المنتخب الهولندي الذي خسر نهائيات كأس العالم 1974 و 1978 أمام ألمانيا الغربية والأرجنتين. أنهى حياته المهنية بـ 60 مباراة دولية.