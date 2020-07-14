لا ليغا... صدمة عصبية ونفسية لبرشلونة مع اقتراب ريال مدريد من اللقب

قالت صحيفة إسبانية، إن برشلونة ربما يكون قد استسلم بالفعل في الصراع على لقب "La liga" وتعرض لصدمات عقلية كبيرة.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية الرياضية، يحتاج برشلونة لحدوث معجزة لم يسبق لها مثيل في المنافسة عبر تعرض ريال مدريد في المواجهتين المقبلتين أمام فياريال وليغانيس لهزيمة وتعادل، وعلى الجانب الآخر فوز برشلونة على أوساسونا وديبورتيفو ألافيس في المباراتين الأخيرتين.

ومن المتوقع أن يصبح برشلونة الوصيف وبالتالي سيفقد اللقب الذي سيطر عليه مع المدرب إرنستو فالفيردي خلال الموسمين الماضيين والذي ترك برشلونة متصدرا قبل أن تقوم الإدارة بإقالته بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد هذا الموسم وتعيين المدرب الحالي كيكي سيتين ".

وسيتبقى أمام برشلونة الفوز فقط دوري أبطال أوروبا، حيث سيخوضون مباراة قوية ضد نابولي الإيطالي في ثمن النهائي قبل الذهاب إلى ربع النهائي الذي سيُلعب في لشبونة".

ولتحقيق ذلك يجب البدء في تقسيم المجهود على اللاعبين في المباراتين الأخيرتين في الليغا، وهذا الأمر من الصعب فعله ضد أوساسونا، لأنها المباراة التي يتحتم فيها على برشلونة الفوز حتى لا يهدي ريال مدريد اللقب دون مقاومة".

ولكن المسألة لا تتوقف على الإرهاق الجسدي فقط، بل إنها تجاوزت ذلك وأصبحت مسألة عقلية أيضا، حيث سيكون أمام البارسا 20 يوما لتصفية ذهنه وشحن طاقته من أجل دوري أبطال أوروبا، حتى لو كان جيدا أمام نابولي، سيضطر إلى خوض طريق صعب للغاية، مع بايرن ميونيخ كأول منافس له.

وهي أيضا آخر فرصة متبقية لفريق يمكن أن يخرج من هذا الموسم فارغا من الألقاب لأول مرة منذ 13 عاما وهو الأمر الذي من الممكن أن يولد أكثر من زلزال في معقل كامب نو.