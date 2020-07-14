بينها آلام المعدة… 8 أضرار لشرب الحليب الخام

يحرص الكثير من الناس على تناول الحليب الخام، لأنه يحتوي على قدر كبير من المعادن والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يحتوي على بعض الجراثيم والبكتريا الضارة.

© Fotolia / Stokkete للتغلب على الأرق... دراسة تكشف دورا مهما لبذور الكمون والحليب والبابونج "هيلث دي" الأمريكي، مشيرا إلى أن بعض أنواع البكتريا يمكن أن تبقى في اللبن حتى بعد غليه مما يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية.

ويقول الموقع إن الحليب الخام والمنتجات المصنوعة منه مثل الأجبان، يمكن أن تحتوي على بعض البكتريا الضارة مثل السالمونيلا والليستيريا والبروسيلا وطفيل كربتوسبورديوم.

وأورد الموقع بعض الأضرار التي يسببها شرب الحليب الخام، وأبرزها الإسهال الذي قد تعاني منه لعدة أيام وتقلصات المعدة وآلام شديدة بالأمعاء، إضافة إلى القيء المستمر ومقاومة المضادات الحيوية.

ويتسبب الحليب الخام أيضا في متلازمة غيلان باريه وربما يسبب الشلل، ومتلازمة انحلال الدم اليوريمية، التي هي حالة مرضية تحدث عند تعرض الأوعية الدموية الصغيرة الموجود في الكليتين للالتهاب والتلف.

وأشار الموقع إلى أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون ذلك من مسببات الفشل الكلوي أو السكتة الدماغية.