ما خطر تناول منتجات الألبان بكثرة؟

تحمل منتجات الألبان أخطارا على صحة الإنسان، حيث يحتوي الحليب على اللاكتوز، الذي لا يتم هضمه بشكل جيد وعندما يدخل إلى الأمعاء يخلق مكانا جيدا للسموم والبكتيريا الضارة.

بالإضافة إلى اللاكتوز، تحتوي منتجات الألبان على بروتين الكازين، حيث يمكن أن يتراكم في الجسم ويمنع هضم الطعام، كما أنه يساهم في تطور الأورام.

كما أن التناول المفرط لمنتجات الألبان يمكن أن تسبب الحساسية أو عدم تحمل الجسم لبروتين اللاكتوز، وبالتالي ظهور أمراض جلدية التي يصعب التخلص منها، وفق موقع "رامبلر".

ومن الأمراض التي يسببها التناول المفرط لمنتجات الألبان:

وينصح الأطباء بعدم الامتناع كليا عن تناول منتجات الألبان، كون الإصابة بالأمراض المذكورة أعلاه فقط في حالة التناول المفرط لهذه المنتجات.