كيف تتعلم في زمن كورونا... "هواوي" تشارك في "التجربة السعودية"

بحثت قمة التعليم عبر الإنترنت في السعودية، تجربة هذا النوع من التعليم وآفاق تطويره في المستقبل بناء على التجارب المكتسبة، التي تساهم في إتاحة الخدمات التعليمية بصورة سلسة لكل الطلاب.

جاء ذلك خلال القمة التي استضافتها شركة "هواوي" الصينية التي عقدت برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع معهد "يونسكو" لتقنية المعلومات في التعليم، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، التي أشارت إلى أن مسؤولي التعليم في المملكة العربية السعودية والصين سلطوا الضوء على الحاجة إلى توفير التعليم بشكل سلس لتحقيق أهداف المملكة ودور التكنولوجيا في تمكين الطلاب من مواصلة التعليم أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبادل الأفكار والآراء حول مكامن التطوير، التي يجب العناية بها مستقبلا.

وأشار المشاركون في القمة إلى أن قطاع التعليم واجه العديد من التحديات التي فرضت اتخاذ بعض الإجراءات الجادة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، ونتج عن ذلك تغيرات متسارعة في ظل تحول المدارس والجامعات إلى التعلم عبر الإنترنت.

وتناول المشاركون في القمة الحاجة إلى الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص، ليس لضمان الوصول إلى الموارد التعليمية بشكل متكافئ فحسب، وإنما للوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الطلاب، الذين يمثلون أحد أهم مكونات المجتمع.

شارك في المؤتمر خبراء من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة إلى الجامعة الجنوبية للعلوم والتقنية في الصين، حيث جرى تبادل خبراتهم ومناقشة أفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة التي تتعلق بالتعليم عبر الإنترنت، الذي من المتوقع أن يصبح الصيغة الطبيعية للتعليم في مرحلة ما بعد الوباء.

وخلال القمة، أعلنت شركة هواوي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق أحدث منصة تعاونية للطلاب والجمهور تحت اسم "تعلم"، حيث يمكن للطلاب الحصول على شهادة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال إتباع دورات تدريبية عبر الإنترنت.

وتبرعت شركة هواوي الصينية، قبل فترة بألف جهاز لوحي لمبادرة "عطاء" التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، بهدف تزويد الطلاب في المملكة بالوسائل اللازمة لمواصلة التعليم عبر الإنترنت، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع التزام هواوي بتمكين 10 آلاف موهبة من مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة بحلول عام 2023 من خلال برنامج "خطوة" لتمكين المواهب السعودية.