كلب يقوم بعمل إنساني لمساعدة فاقد بصر... فيديو

تختلف أهداف تربية الكلاب من شخص إلى آخر، فبينما يعتبر البعض أن تلك الحيوانات الأليفة لها دور في التسلية، يرى آخرون أنها يمكن أن تكون بمثابة صديق وفي.

وتتفاوت مهارات الكلاب وفقا لأنواعها وطريقة تنشأتها وتدريبها، فبينما يتم تدريب بعض الكلاب على مهارات الحراسة لتأمين المنشآت، تتدرب كلاب أخرى على تقديم العون للآخرين ومساعدتهم عند الحاجة.

يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" أحد الكلاب وهو يقوم بعمل إنساني لمساعدة شخص فاقد للبصر خلال سيره وحيدا على إحدى الطرق.

لم استطع التعبير

فهل ممكن أن يستطيع أحدكم أن يوجد تعبير يناسب . pic.twitter.com/VvpBkJky2m — يعقوب . (@Gg5k0kHD2MnQBi5) July 15, 2020

ويرصد الفيديو الكلب وهو يسير خلف صاحبته بإحدى الطرق، حيث يتخطى معها جدار شجرة ملقى بعرض الطريق، لكنه يفاجئ أن رجلا فاقدا للبصر يأتي من الاتجاه المعاكس ليواصل رحلته عبر ذات الطريق.

يلتفت الكلب خلفه ثم ينطلق مسرعا نحو جذع الشجرة الملقى بعرض الطريق ليحمله بفمه ويضعه جانبا حتى يتمكن الرجل فاقد البصر من المرور بسلام.