كلب يقوم بعمل إنساني لمساعدة فاقد بصر... فيديو

وتتفاوت مهارات الكلاب وفقا لأنواعها وطريقة تنشأتها وتدريبها، فبينما يتم تدريب بعض الكلاب على مهارات الحراسة لتأمين المنشآت، تتدرب كلاب أخرى على تقديم العون للآخرين ومساعدتهم عند الحاجة.
يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" أحد الكلاب وهو يقوم بعمل إنساني لمساعدة شخص فاقد للبصر خلال سيره وحيدا على إحدى الطرق.
لم استطع التعبير— يعقوب . (@Gg5k0kHD2MnQBi5) July 15, 2020
فهل ممكن أن يستطيع أحدكم أن يوجد تعبير يناسب . pic.twitter.com/VvpBkJky2m
ويرصد الفيديو الكلب وهو يسير خلف صاحبته بإحدى الطرق، حيث يتخطى معها جدار شجرة ملقى بعرض الطريق، لكنه يفاجئ أن رجلا فاقدا للبصر يأتي من الاتجاه المعاكس ليواصل رحلته عبر ذات الطريق.
يلتفت الكلب خلفه ثم ينطلق مسرعا نحو جذع الشجرة الملقى بعرض الطريق ليحمله بفمه ويضعه جانبا حتى يتمكن الرجل فاقد البصر من المرور بسلام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)