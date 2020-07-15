ملاهي ديزني لاند في باريس تفتح أبوابها للزوار... فيديو وصور

استقبلت ملاهي ديزني لاند في باريس الزوار من جديد، اليوم الأربعاء، بالكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد إغلاقها لمدة أربعة أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتدفق الزوار في الصباح ومنهم مجموعة تضع آذان ميكي ماوس ويرقص أفرادها مرحا وهم يدخلون أشهر ملاهي في أوروبا.

ووضع الكمامات إجباري والحجز المسبق ضروري. كما طُلب من زوار الملاهي، التي تستقبل عددا محدودا من الزوار، الحفاظ على التباعد الاجتماعي وانتشرت في المكان منصات لغسل الأيدي والمطهرات.

ولا تباع التذاكر على بوابات الدخول، ولم يستأنف بعد تشغيل الألعاب التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وفقا لـ "رويترز".

وفتحت ولت ديزني وورلد اثنين من أشهر الملاهي التابعة لها في أورلاندو في الولايات المتحدة، يوم السبت، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس هناك.

Such an amazing atmosphere on Main Street. Natasha and Giona and all the cast members we’re welcoming guests back to the magic 🌟 #DisneylandParis pic.twitter.com/yZivIG83LK — MattyDM🚀💫🇪🇺 (@MattyEland) July 15, 2020

لكن في هونغ كونغ قررت الشركة استمرار إغلاق ملاهي ديزني لاند مع ارتفاع الإصابات في المدينة.