أرامكو: حولنا حقول النفط والغاز إلى واحات خضراء... فيديو

تساهم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" في الجهود العالمية لمكافحة التصحر وحماية البيئة بتحويل حقول النفط والغاز إلى واحات خضراء.

ونشرت الشركة مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، يرصد جهودها في حماية البيئة ووقف تمدد الصحاري.

وكتبت: "من براري بقيق وعمق الربع الخالي، إلى سلسلة تهامة ووديان عسير. نزرع الأشجار لوقف تمدد الصحاري ونشارك العالم جهوده من أجل مستقبل بيئي أفضل".

ويقول الفيديو، الذي أعدته "أرامكو": "في بلادنا التي تحفها الصحاري، نعي أهمية دورنا في حماية الحياة الفطرية لتصبح أعمالنا متوافقة مع المتطلبات البيئية".

وتابعت: "حولنا حقول النفط والغاز إلى واحات خضراء، وحولنا الصحاري إلى ملاذات آمنة للحيوانات وموطنا للنباتات".

من براري بقيق وعمق الرّبع الخالي إلى سلسلة تهامة ووديان عسير، نزرع الأشجار لوقف تمدّد الصحارى، ونشارك العالم جهوده من أجل مستقبلٍ بيئي أفضل.#أرامكو pic.twitter.com/MaimU7lHQy — أرامكو (@Saudi_Aramco) July 12, 2020

وأوضحت الشركة أنه تم زراعة أشجار القرم لحماية الشواطئ الحساسة ويتم زراعة الأشجار في كل مكان لحماية التربة من الانجراف، مشيرة إلى أن وجود نظام بيئي سليم يعني موارد مستدامة للجميع.