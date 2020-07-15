برسالة "واتساب"... ثري مجهول يشتري جزيرة خاصة مقابل 6 ملايين دولار

ولم يشاهد المشتري الأوروبي المجهول، إلا عبر مقطع فيديو قبل الصفقة، ليصبح الأحدث في قائمة الأشخاص الأغنياء الذين بحثوا عن جزر خاصة خلال جائحة فيروس كورونا.
كانت الجزيرة، بالأساس، موطنًا لعمليات محدودة لتصنيع النحاس خلال القرن التاسع عشر، حيث كانت تنتشر فيها المناجم. بلغ عدد سكانها عند الذروة 137 شخصًا في عام 1841، ولكن بحلول الستينيات غادر جميع سكانها، وفقًا لوكيل العقارات "مونتاجو ريال ستيت".
وتوفر الآن رصيفًا خاصًا للعبارات والقوارب، ومهبطا للطائرات، وبيت ألعاب، وصالة ألعاب رياضية، وملعب تنس. كما تتمتع بشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق خاصة.
A private island off the coast of Ireland boasting three beaches, seven houses & natural wildlife has been sold for more than $6.3 million, with the anonymous buyer not even visiting the location in person before going through with the purchase@robpicheta https://t.co/xr7Most8UR pic.twitter.com/w5OjmaZwKD— Elite Ring (@EliteRingMag) July 15, 2020
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