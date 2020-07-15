برسالة "واتساب"... ثري مجهول يشتري جزيرة خاصة مقابل 6 ملايين دولار

بيعت جزيرة خاصة قبالة ساحل أيرلندا تضم ثلاثة شواطئ وسبعة منازل، وتتميز بحياة برية طبيعية، مقابل 6.3 مليون دولار، رغم عدم زيارة المشتري المجهول للموقع شخصيًا قبل إتمام الصفقة.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، تم بيع جزيرة "هورس" أو الحصان، والتي تبلغ مساحتها 157 فدانًا (الفدان يساوي 4200 متر مربع)، بعد مفاوضات جرت على الأرجح عبر تطبيق المراسلة "واتساب". تتمتع الجزيرة بمناظر طبيعية خضراء ومنزل رئيسي والعديد من المنازل الريفية المطلة على المحيط الأطلسي.

ولم يشاهد المشتري الأوروبي المجهول، إلا عبر مقطع فيديو قبل الصفقة، ليصبح الأحدث في قائمة الأشخاص الأغنياء الذين بحثوا عن جزر خاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

كانت الجزيرة، بالأساس، موطنًا لعمليات محدودة لتصنيع النحاس خلال القرن التاسع عشر، حيث كانت تنتشر فيها المناجم. بلغ عدد سكانها عند الذروة 137 شخصًا في عام 1841، ولكن بحلول الستينيات غادر جميع سكانها، وفقًا لوكيل العقارات "مونتاجو ريال ستيت".

وتوفر الآن رصيفًا خاصًا للعبارات والقوارب، ومهبطا للطائرات، وبيت ألعاب، وصالة ألعاب رياضية، وملعب تنس. كما تتمتع بشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق خاصة.