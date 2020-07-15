"منسف بالكاسة"... الطبق الأردني الشهير في وجبة سريعة... فيديو وصور

يضفي مطعم في الأردن لمسة عصرية على الطبق الوطني الشهير في البلاد. بعد أن كان "المنسف" يٌقدم على طبق كبير ليتحلق الناس حوله، أصبح يقدم الآن في أكواب صغيرة للزبائن على شكل وجبة سريعة يأخذونها ويمضون.

وقال محمد داود، الذي افتتح مؤخرا مطعم (منسف بالكاسة) وتعني (المنسف في كوب)، إنه يريد أن يجعل الوجبة الشهيرة "متاحة في جميع الأوقات" وبأسعار معقولة.

وأوضح قائلا "إحنا عملنا شعلة كتير منيحة بحيث إنه خلينا المنسف موجود في أي وقت بدون غلبته (بدون مشقة) والله...التحضير الكبير إله بحيث يتناولوه الناس بكل سهولة ويسر وهو ماشي وهو بسيارته بس بضل المنسف اللي بالصدر (في الطبق) شغلة كتير مهمة عنا ولكنها بنوكلها ببيوتنا".

ويطهى المنسف بلحم الضأن والجميد، أو اللبن المخمر المالح والمر. يُقدم بعد ذلك مع الأرز والخبز، تعلوه المكسرات.

يكتسي الطبق بأهمية ثقافية خاصة في البلاد، حتى أن الكثيرين يعتبرونه وسيلة لإبداء الاحترام لضيوفهم.

منسف بالكاسه في عمان بالبلد بدينار فقط.. شو رايكم؟ 😜 pic.twitter.com/7y2RMLYou7 — Ammar Bustami (@1841970) July 1, 2020

وأبدى زبائن إعجابهم بفكرة تحويل المنسف إلى وجبة سريعة في الشوارع. وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت نادية القيسي "إنك إنت بتحول أكلة شعبية إلى وجبة شارع وأنت مارق جوعان جا على بالك توخذ سناك بدل ما تاخذ وجبة سريعة بتوخذ أكل محلي وأكل بلدي إنت متعود عليه. بتاخده وبتمشي فيه وبسعر مناسب جدا. هلا أغلب العائلات الميسورة ما بتقدر إنها تتحمل فكرة إنك انت تاخد تشتري لحمة وتعمل رز وتعمل منسف".

منسف بالكاسة ماشي وتطور بس يحطو المكسرات كااجو كاجو😂😂😂😂ترا مش صح https://t.co/MIBOVGT54b — الـنَّـحـلـة🍯 (@mustafanahle01) June 28, 2020

ويباع الكوب بدينار أردني (1.4 دولار) ويحتوي على 500 جرام من الأرز بالإضافة إلى الجميد وقطع لحم الضأن الصغيرة بطبقة من المكسرات. ويقول داود إن الطبق الكبير العادي من المنسف يشتمل على ما يعادل 25 كوبا.

ولم يتقبل بعض البدو الأردنيين فكرة المنسف في كوب.

تجربة إبداعية جميلة أنو يصير المنسف الأردني

موجود بكاسة.

التفكير الإبداعي لا حدود له 😅💛#منسف_بالكاسة pic.twitter.com/bCRuluTPgV — علي السمره (@AlsamrahAli) July 2, 2020

وقال أحدهم وهو حمدان المذيان وهو جالس مع بعض الضيوف حول طبق منسف تقليدي "كاسة ما صارت منسف صارت يعني تسكير رغبة أما المنسف إلو هيبته (له قيمته) المعز بالضيوف كل ضيف إلو (له) واجبه إلو احترامه فالمنسف من أفضل الوجبات إلي تتقدم للضيف".