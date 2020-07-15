فيديو مدهش... آلاف الروبوتات تعمل في مستودع مواد غذائية

أصبح العالم يعتمد بصورة متزايدة على الروبوتات في إنجاز الكثير من المهام التي تشمل المهام العسكرية التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة، والمهام المدنية التي تعمل فيها روبوتات طائرة وأخرى متحركة على إطارات مثل تلك المستخدمة في إحدى شركات التجزئة العاملة في مجال المواد الغذائية.

ولم يعد استخدام الروبوتات قاصرا على مجال بعينه إذا أصبحت تلك الآلات قادرة على آداء مهام كبرى في وقت قياسي مقارنة باستخدام العمالة البشرية.

ولهذا السبب تقدم شركات كبرى على التوسع في استخدام الروبوتات على نطاق واسع، وهو ما رصده مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي، حيث تقوم آلاف الروبوتات بعمل جماعي داخل أحد المستودعات الخاصة بالمواد الغذائية.

ويقول الموقع إن تلك الروبوتات تقوم بتجميع الطلبات الخاصة بمجموعة من العملاء وتعبئتها نيابة عن البشر، الذين كانوا يقومون بتلك المهام.

ولفت الموقع إلى أن تلك الروبوتات تعمل في أحد المستودعات الكبرى التابعة لشركة التجزئة البريطانية "أوكادوا".

وتساهم تلك الروبوتات في جعل وتيرة العمل تسير بسرعة وانسايبة في أحد مخازن الشركة التي توزع 65 ألف طلب كل أسبوع.

Thousands of robots work to collect orders inside this warehouse pic.twitter.com/EPzofNTDI5 — Tech Insider (@techinsider) July 15, 2020

وتعمل تلك الروبوتات على شبكات متصلة تسمح لها بالحركة في جميع الاتجاهات مستخدمة إطارات من نوع خاص، ويتم التحكم فيها عن طريق نظام مروري إلكتروني لمنع التصادمات باستخدام شبكات "4G".

وتبلغ السرعة القصوى لتلك الروبوتات 4 أمتار في الثانية وتعمل على التقاط البضائع من الأرفف الخاصة بها وفقا لنظام إلكتروني.