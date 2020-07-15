العثور على جثة مؤسس شركة ناشئة "مقطعة الأوصال" بمنشار كهربائي في أمريكا.. صور وفيديو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات عثرت على جثة مؤسس شركة جوكادا النيجيرية، وهي تطبيق إلكتروني لخدمات نقل الركاب، مقطوعة الرأس والأوصال في شقة فاخرة بالمدينة وبجوارها منشار كهربائي.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكدت الشرطة، يوم الأربعاء، في بيان، أن القتيل هو أحد رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ويدعى فهيم صالح وصنفت الواقعة جريمة قتل، لكنها لم تفصح عن التفاصيل البشعة التي كشفتها وسائل الإعلام في نيويورك.

Fahim Saleh, Gokada Founder and CEO Murdered in New York - https://t.co/DMJ75T31Gc pic.twitter.com/Mf8tTXktid — African Inst of Tech (@goafrit) July 15, 2020

ونقل مراسلون في وسائل إعلام في نيويورك عن الشرطة قولها إن المحققين عثروا على جذع صالح قرب منشار كهربائي ووجدوا رأسه وأطرافه فيما بعد في أكياس بلاستيكية.

وكانت شقيقة صالح هي من اكتشفت جثته مساء الثلاثاء، وإن حقيقة وجود المنشار وهو لا يزال موصولا بالكهرباء دفعت المحققين للاشتباه في أن وصولها أربك الجاني الذي ربما لاذ بالفرار من مخرج آخر.

وأسس صاحب الـ33 عاما شركة جوكادا لتأجير الدراجات النارية والتي كانت تحظى بشعبية في مدينة لاجوس النيجيرية إلى أن منعتها السلطات في فبراير/شباط.

وكان لدى الشركة، التي تلقت تمويلا من صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، أحد أكبر أساطيل الدراجات النارية المتاحة للتأجير في نيجيريا لكن الشركة ومنافسيها اصطدموا بالقواعد التنظيمية في ولاية لاجوس.