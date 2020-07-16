فيديو ينشر للمرة الأولى يوثق لحظة قتل زوج نانسي عجرم الشاب السوري

انتشر الفيديو الجديد، من إحدى كاميرات المراقبة داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لحظة قيام زوجها فادي الهاشم بقتل الشاب السوري محمد الموسى الذي اتهمه بأنه اقتحم الفيلا وحاول سرقتهم.

وأظهرت المقاطع الجديدة نانسي عجرم، وهي تهرب ومرتدية ملابس نوم وتركض بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار على الموسى، ثم بعد ذلك تقابل رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث وهي تردد: "هذا أصعب يوم.. ما بعرف كيف مر علينا.. دقائق كأنها سنة".

وكان جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، كشف يوم السبت الماضي، عن كواليس خطيرة من الفيلم الوثائقي الجديد الذي تروي فيه وزوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، تفاصيل حادثة محاولة سرقة منزلهما، وسيعرض خلال الأيام المقبلة.

وقال لامارا في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية إن نانسي عجرم وزوجها تعرضا لتهديد بالقتل، بعد الحادثة، موضحا: "لقد وصل الأمر إلى تهديد فادي ونانسي بالقتل من الشخص المقيم في ألمانيا".

ويعرض فيلم "الرواية الكاملة"، اليوم الخميس 16 يوليو/ تموز، حصريا عبر منصة "شاهد"، والتي طرحت، يوم الأحد الماضي، إعلانه الترويجي، وتظهر فيه عجرم تقول: "دقائق مرت كسنة".

وأثار الفيلم عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات واسعة ما بين مؤيد لمحتوى لم يعرض بعد، ومهاجم لفكرة استغلال الأمر فنيا، لا سيما أن القضية ما زالت منظورة امام القضاء ولم يسدل الستار عليها بعد.