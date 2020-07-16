روبوت مدهش يقوم بالأعمال المنزلية... فيديو

نشرت صفحة "برق الإمارات" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه لروبوت يقوم بآداء كل الأعمال المنزلية بكفاءة عالية.
شاهد.. تطوير #روبوت للقيام بالأعمال المنزلية | ذا فيرج#برق_الإمارات pic.twitter.com/vzoAGi6gZe— برق الإمارات (@UAE_BARQ) July 16, 2020
ويمكن للربوت الجديد أن يقوم بالعديد من المهام أبرزها إزالة الغسيل من المجفف، والعمل مكنسة كهربائية ومساعدة كبار السن في تخزين الأطعمة في الأرفف.
كما يمكنه أيضا أن ينفذ مهام أخرى مثل مسح الأسطح وتنظيف المقاعد.
ويتحرك الروبوت المنزلي على قاعدة مثبة على إطارات، بينما يستخدم ذراعا متغير الطول للوصول إلى كل مكان داخل المنزل.
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