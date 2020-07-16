روبوت مدهش يقوم بالأعمال المنزلية... فيديو

تتوسع غالبية دول العالم في استخدام الروبوتات المتطورة في جميع مناحي الحياة، ومنها روبوتات مخصصة للأعمال المنزلية.

نشرت صفحة "برق الإمارات" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه لروبوت يقوم بآداء كل الأعمال المنزلية بكفاءة عالية.

ويمكن للربوت الجديد أن يقوم بالعديد من المهام أبرزها إزالة الغسيل من المجفف، والعمل مكنسة كهربائية ومساعدة كبار السن في تخزين الأطعمة في الأرفف.

كما يمكنه أيضا أن ينفذ مهام أخرى مثل مسح الأسطح وتنظيف المقاعد.

ويتحرك الروبوت المنزلي على قاعدة مثبة على إطارات، بينما يستخدم ذراعا متغير الطول للوصول إلى كل مكان داخل المنزل.