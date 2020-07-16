9 أخطاء شهيرة في الإسعافات الأولية يجب تجنبها

عددت وزارة الصحة السعودية تسعة أخطاء شائعة خلال الإسعافات الأّولية، قد تعرض المصاب لأضرار جسيمة، مشددة على أن التصرف الصحيح هو من يساعد في إنقاذ المصاب.

واستعرضت الوزارة أبرز الأخطاء الشائعة في الإسعافات الأولية، على النحو الآتي:

ــ الشخص المصاب بنزيف الأنف يجب عليه ألا يرفع رأسه بشكل مبالغ فيه، وعليه أن يجعل رأسه مائلا قليلا للأمام مع الضغط على الأنف ليتوقف النزيف.

ــ عند التعرض لحروق بسيطة يجب وضع الحرق تحت الماء المعتدل من 10 إلى 15 دقيقة، وعدم وضع الثلج على الحرق مباشرة.

ــ عند فقد الأسنان يجب وضع الجزء المكسور في الحليب، والذهاب إلى طبيب الأسنان لإعادته في مكانه.

في المواقف الصعبة .. تصرفك سينقذ المصاب أو يؤذيه.

اعرف أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية لتتجنبها #عش_بصحة pic.twitter.com/craBZNv0QP — عش بصحة (@LiveWellMOH) July 15, 2020

ــ عند إصابة العين برذاذ المواد الكيميائية، لا يجب فرك العينين بقوة ويجب غسلهما بالماء لمدة 20 دقيقة والتوجه للطوارئ.

ــ عند تضميد الجروح لا تقم بإزالة الأجزاء العالقة بها، وقم فقط بتعقيمها وبعدها توجه مباشرة إلى الطوارئ.

ــ عند التعرض لكسر يجب الاتصال بالإسعاف، وعدم تحريك الجزء المكسور.

ــ في حالة الصعقة الكهربائية لا تلمس الشخص المصاب وقم بإيقاف مصدر الكهرباء إن أمكن والاتصال فورا بالإسعاف.

ــ عند شرب المواد السامة لا تعطي المريض أي شيء للشرب كالحليب أو الماء، وإنما عليك إزالة الأشياء المتبقية في فمه وقراءة ملصق الحاوية واتباع التعليمات والاتصال على الإسعاف.

ــ عند الشعور بالدوار لا يجب النهوض بسرعة كبيرة، وعلى المصاب الاستلقاء أو الجلوس.