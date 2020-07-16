3 أسباب صحية لتناول البطيخ

نصحت وزارة الصحة المصرية المواطنين بتناول البطيخ لما فيه من فوائد طبية كثيرة.

ونشرت الوزارة على صفحتها على "فيسبوك" الفوائد الطبية التي يحتويها البطيخ، وأشارت الوزارة إلى أن البطيخ يحتوي على فيتامين "سي وأ" المعززين لمناعة الجسم.

وأضافت الوزارة أن البطيخ كذلك يحتوي على نسبة عالية من الماء الذي يمد الجسم بالرطوبة في ظل الطقس الحار.

وكذلك يحتوي البطيخ على الألياف الطبيعية الصحية.

وتقدم وزارة الصحة المصرية بشكل مستمر نصائح بالأغذية المفيدة صحيا خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.