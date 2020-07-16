جيجي حديد تظهر "بطنها" أمام الكاميرات للمرة الأولى

كشفت جيجي حديد للمرة الأولى أمام معجبيها في بث على "إنستغرام" عن حملها، الذي أعلنت عنه خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وظهرت جيجي حديد في بث مباشر مع معجبيها، الذين يزيد عددهم عن 55 مليون متابع، وعندما تكرر سؤال المعجبين عن حملها أجابت "حملي ليس أهم ما يحدث في العالم حالياً، لذلك لم أشعر بالحاجة لمشاركته خارج محيط العائلة والأصدقاء".

وأضافت "سأشارككم بأخبار كهذه في المستقبل ولكنني لست مستعجلة، لذلك أود أن أستمتع بالتجربة دون القلق حيال مشاركتها"، وكان البث قد عرض عبر صفحتها في "تويتر" أيضا.

gigi hadid looks so beautiful omg 🥺



pic.twitter.com/E88HUgQihO — emrah 💍(fan account) (@skinnysel) July 15, 2020

وتقضي جيجي حديد فترة حملها بعيداً عن عيون المتابعين وعدسات الكاميرات في مزرعة عائلتها، ومنذ إعلان الحمل في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لم تشارك عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينيّة معجبيها أي تفاصيل تخص الحمل، وذلك حتى مساء يوم الأربعاء، حيث كشفت جيجي للمرّة الأولى عن حملها في بث على صفحتها الخاصة على "إنستغرام".

وظهرت جيجي حديد في عدة صور نشرها أفراد عائلتها في الشهور الماضية، ولكن أي منها لم تظهر حملها بشكل واضح، وقالت إن متابعيها يقولون إنها لا تبدو حاملا على الإطلاق، فما كان منها إلا أن كشفت عن بطنها أمام الكاميرا، وأكدت أن منظرها قد يبدو مختلفاً من الأمام ولكن بطنها ظاهر من الجانب دون شك.

وصرحت نجمة عروض الأزياء "في فترة الحمل أود ارتداء الملابس الواسعة، هذه البيجاما أرسلت لي من قبل علامة ذا هوليداي، هذا ليس إعلان، ولا أعلم من ماذا صنعت ولكنها كلّ ما أود ارتداءه هذه الفترة".

كما توجهت حديد بالشكر إلى متابعيها وقالت: "أنا ممتنة لكم على تعليقاتكم الإيجابية وأسئلتكم، وأود أن تعرفوا أننا بخير، وكل شيء على ما يرام، أحبكم جميعاً".

ومن المتوقع أن تضع جيجي حديد مولودها الأول من المغني البريطاني زين مالك في شهر سبتمبر/أيلول هذا العام.