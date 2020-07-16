فيديو ساخر لسيدة تقلد جنود المارينز

يعد القفز في الماء من أهم المهارات التي يتعلمها السباحون سواء في الحياة المدنية أو العسكرية، لكنها تحتاج إلى تدريبات كثيرة حتى لا تصبح تهديدا للحياة.

ويكون نجاح الفرد في أدائها بصورة صحيحة دليلا على مهارته العالية والثقة بالنفس، التي تؤهله لآداء مهامه في المياه دون أن يكون لذلك تهديدا على حياته.

وفي الحياة العسكرية يتلقى جنود القوات البحرية مثل المارينز الأمريكيين، تدريبات كثيرة بينها القفز على الماء من ارتفاعات كبيرة.

Navy Diver A school is not what it used to be pic.twitter.com/BpuHC05tNr — Observation Post (@MilitaryTimesOP) July 16, 2020

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لقطات ساخرة لسيدة تحاول القفز على سطح الماء عن طريق الوقوف على مرتفع صخري منحدر بجوار إحدى البحيرات، ثم الجري بسرعة للقفز على سطح الماء.

ويظهر الفيديو كيف نجت تلك السيدة من خطر كاد يودي بحياتها، إذا فقدت السيطرة على نفسها وسقطت بصورة عشوائية على مسافة صغيرة من حافة الشاطئ الصخرية.