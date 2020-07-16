رئيسة وزراء الدنمارك تتزوج من مخرج سينمائي بعد تأجيل الزفاف 3 مرات... صور

أتمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن زواجها، اليوم الأربعاء، بعد تأجيل عدة مرات لأسباب سياسية، شملت قمة أوروبية.

وتزوجت فريدريكسن في كنيسة صغيرة في جزيرة مون في بحر البلطيق؛ حيث يملك الزوجان مكاناً صغيراً لقضاء عطلة، بحسب ما ذكر موقع "ShutterstockNow".

Danish Prime Minister Mette Frederiksen has married her long term partner, film director Bo Tengberg, at an intimate village wedding in Magleby Church, Zealand, an island where the couple share a holiday homehttps://t.co/zYsRC8flOO



📸 EPA/#Shutterstock pic.twitter.com/J7aCb9FRhr — Shutterstock Editorial (@ShutterstockNow) July 16, 2020

​ووفقاً للتقارير، فإن حفل الزفاف كان صغيراً؛ حيث حضر رئيس الوزراء السابق بول نيروب راسموسين، وعدد من أعضاء حكومة فريدريكسن.

وكان من المقرر إتمام زواج السياسية التي تبلغ من العمر 42 عاماً، الصيف الماضي، ولكن الانتخابات البرلمانية الدنماركية حالت دون ذلك، كما تأثرت خطط الزفاف هذا العام بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وكان آخر موعد تم تحديده يوم السبت الماضي، الذي لم يكن ممكناً بسبب عقد قمة أوروبية لمناقشة خطة التعافي من تداعيات "كورونا"، بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار).

والتقت فريدريكسن المخرج السينمائي والمصور بو تينبيرغ (55 عاماً)، في عام 2014 عبر أصدقاء مشتركين.