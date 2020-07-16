قدمت شكوى ضد برنامج مصري... "بيتا" تربح معركتها في مواجهة "إم بي سي"... فيديو

في اللقطات المروعة، التي شاركتها "بيتا"، دفع الممثلون في البرنامج حمارًا وأرعبوا كلبًا بانفجار زائف.

ودعت "بيتا" مجموعة MBC، التي بثت العرض، إلى "إبعاد الحيوانات عن برنامجها".

وذكرت صفحة "PETA" على "فيسبوك": "ليس من المستغرب أن "MBC Group"، الشبكة التي بثت هذه الفظائع، حاولت حظر فيديو "PETA Asia" على "يوتيوب"- ولكننا ربحنا للتو المعركة لإبقائه متاحا للعرض عبر الإنترنت".

وقالت إليسا ألين مديرة مجموعة رعاية الحيوان بحسب صحيفة "Mirror Online" البريطانية: "إن جعل الحيوانات الحساسة والذكية تعاني من الضحك أمر مؤسف.

وأضاف المتحدث باسم بيتا: "كما ترون في الفيديو، يستخدم العرض العنف ضد الحيوانات: تم الإمساك بقرد وتدلى من سلسلة حول عنقه، وصفع حمار في وجهه، وإخافة كلب عمدا من قبل انفجار كهربائي مزيف، وألقيت البط بعنف، من بين حوادث أخرى.

وتابعت "بيتا"، "الحيوانات تفكر وتشعر بالكائنات التي تعاني من الخوف والألم، ولا داع لإلقائها في برنامج تلفزيوني".

تظهر اللقطات كيف أن العرض يسيء معاملة الحيوانات، يوتيوب قد أزال الفيديو في البداية بعد مطالبات انتهاك حقوق النشر من قبل مجموعة MBC، لكن بعد الاستئناف، أعيد تسجيل الفيديو، على حد قول بيتا.

يذكر أن البرنامج من بطولة الكوميدي المصري محمد ثروت.