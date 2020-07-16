الصحة المصرية: الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من كورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد من الأم إلى طفلها أثناء الرضاعة الطبيعية، التي يعتمد عليها الطفل بصورة مطلقة في الستة أشهر الأولى من عمره.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" لا ينتقل عن طريق الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللاتي تأكدت إصابتهن بالفيروس.

ولفتت إلى أن لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل لأنه يحتوي على أجسام مناعية، مشيرة إلى أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى نهاية الشهر السادس من عمره.

وتابعت: "مع بداية الشهر السابع يجب إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامان".

وأوضحت الصحة المصرية أنه في حالة مرض الأم يتكون لديها أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذه الأجسام تنتقل مباشرة من جسم الأم إلى جسم الطفل عن طريق لبن الأم وهو ما يزيد من مناعة الطفل.

ونوهت وزارة الصحة المصرية إلى أن استخدام اللبن الصناعي بديلا للرضاعة الطبيعية لا يعطي هذه الحماية.