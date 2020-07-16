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    أسلاك الكهرباء في ليبيا، 3 مايو 2019

    12 نصيحة من أجل فاتورة كهرباء منخفضة التكلفة

    © AFP 2020 / MAHMUD TURKIA
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    قدم أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، بعض النصائح المهمة للمواطنين لضمان الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الجديدة.

    وبدأت مصر تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء منذ الأول يوليو/تموز الجاري.

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    © AFP 2020 / Isaac Lawrence
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    وأوضح حمزة في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها خفض قيمة الفاتورة.

    وأكد أن من يزيد استهلاكه على 650 كيلووات ساعة لن يحصل على دعم بفاتورة الكهرباء وسيتحمل التكلفة الفعلية للكيلووات ساعة.

    وجاءت نصائح المتحدث باسم وزارة الكهرباء على النحو الآتي:

    - الاعتماد على ضوء الشمس نهارا.

    - احرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.

    - استبدال اللمبات العادية بلمبات موفرة للطاقة.

    - عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

    - استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدا فقط ويفضل استخدم المياه الباردة فى عملية الشطف، مع فصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

    - عدم ترك السخان مفتوحا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالي يستمر السخان في العمل أي يستهلك كهرباء أكثر.

    - يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

    - تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

    - يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تماما مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج ويجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

    - اغلق التلفزيون عند الانتهاء من الاستخدام وافصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.

    - افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر، افصل الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.

    - ينصح بضبط التكييف على 24 درجة حتى لا يستهلك كهرباء كثيرة ويجب التأكد من غلق الأبواب والنوافذ بإحكام حتى لا تفقد الغرفة درجة التبريد المراد الوصول لها ويستمر الجهاز في استهلاك الكهرباء.

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    مصر, الكهرباء
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