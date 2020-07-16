كادت تقتله... ألعاب الفيديو تصيب صبيا بشلل في ذراعه

كاد صبي صيني يبلغ من العمر 15 عاما أن يفارق الحياة بعد أن عانى من سكتة دماغية تسببت في شلل ذراعه اليسرى، إثر قضاء 22 ساعة يوميا في ممارسة ألعاب الفيديو لمدة شهر.

وبسبب الجلوس في المنزل في ظل الإغلاق لمكافحة تفشي

فيروس كورونا ، ظل شياوبين يمارس ألعاب الفيديو حتى تعرض لهذه الوعكة الخطيرة.

وأوضح الأطباء أن ممارسة ألعاب الفيديو بهذه الصورة المبالغ فيها هي السبب الرئيسي للجلطة غير العادية التي تعرض لها وتركته بذراع مشلول.

وقال الطبيب المعالج، إن حال شياوبين غير معتادة إلى حد كبير في مثل هذا العمر الصغير، وترجع إلى نمط الحياة غير الصحي الذي اتبعه خلال الشهر الماضي.

ويخضع شياوبين للعلاج التأهيلي في مستشفى جيانجبين منذ مارس/آذار الماضي، ويقول الأطباء إنه من الصعب التأكد ما إذا كان سيتعافى تماما أو حتى يستعيد الإحساس في ذراعه اليسرى.