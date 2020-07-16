أطفال يهشمون تحفة فنية في متحف ثمنها 64 ألف دولار... صورة

تورط أطفال في تحطيم قصر زجاجي معروض في متحف بمدينة شنغهاي الصينية، تبلغ قيمته 64 ألف دولار واستغرق 500 ساعة عمل من نافخ الزجاج الإسباني ميغال أريباس.

قصر الأحلام الزجاجي مستوحى من قصر الأميرة سندريلا وقمم أبراجه المستدقة مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراط.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي جاء ولدان برفقة والديهما إلى المتحف وقام أحدهما بمطاردة الآخر ليعبر حاجز الأمان ويرتطم بالتحفة المعروضة.

This is why we can't have nice things! https://t.co/9RMRSyOeFW — Shanghaiist.com (@shanghaiist) July 14, 2020

ويأمل المعرض أن يتمكن الفنان الإسباني صاحب التحفة من العودة وإصلاحها، عقب فك القيود المفروضة على رحلات الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

التحفة يتم عرضها منذ عام 2016 ولم تعلن إدارة معرض شنغهاي عن الحادث إلا مؤخرا، كما تعهد والدي الطفلين بتحمل مسؤولية الإصلاحات.