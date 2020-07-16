حليمة بولند تخرج عن صمتها بشأن "تجارة السلاح والأعضاء البشرية"... والأمن يلقي القبض عليها

خرجت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، عن صمتها بشأن التقارير التي تزعم متاجرتها بالسلاح والأعضاء البشرية.

وكان تم الزج باسم حليمة بولند في لائحة تتضمن 5 من المشاهير المتهمين بغسل الأموال وبارتكاب مخالفات أخرى كبيرة.

وردت بولند على تلك المزاعم من خلال مقطع مصور شاركته عبر حسابها على موقع "سناب شات"، الذي نفت فيه بشكل قاطع تلك الاتهامات، كما رفضت تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية والسلاح الموجهة إليها.

وأشارت إلى أنها دائما ما تعاني الزج باسمها في أي قضية كبرى تشغل الرأي العام، موضحة أنه اتضح لها أن ذات الحسابات التي زجّت باسمها في التورط بقضية "الصندوق الماليزي" هي ذاتها الحسابات التي زجّت اسمها في قضايا تجارة السلاح والأعضاء البشرية.

وفي مقطع مصور آخر، سخرت حليمة بولند من اتهامها بتجارة السلاح والأعضاء البشرية بنشرها مقطع فيديو عبر "سناب شات" بدأته وهي تستقل سيارتها وتتفاعل على أغنية "بنت تاجر".

وتابعت في نفس المقطع المصور: "والله ما كنت ناوية أصور اليوم خلاص خلص اليوم عندي اضطريت إني أصور بهالوقت أجبروتوني عشان أرد على الإشاعات خلاص والله زهقت".

وأضافت: "عيب والله عيب.. ترا مو كده تدرون مشاهدات وشهرة والله عيب ارتقوا.. شوفولكم طريقة تانية أسلوب أرقى كفاية إسفاف وابتذال كفاية".

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أمس الأربعاء، أن رجال الأمن احتجزوا حليمة بولند بتهمة كسرها حظر التجول.

وأضافت الصحيفة أنه تمت إحالة بولند إلى قسم الصالحية بسبب مخالفتها للقانون وخروجها خلال فترة حظر التجول الجزئي من دون الحصول على تصريح أمني يخولها ذلك.

واتصلت حليمة بولند بمواطنها وزميلها، علي أحمد، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "هنا الكويت" المباشر على شاشة قناة "سكووب" وأعلمته بأنه تم احتجازها.

وعلق علي أحمد في البرنامج على احتجاز زميلته قائلا: "يبدو أن زميلتي لديها مشكلة مع رجال الداخلية، هناك خلل تقني في التصريح، رغم أن حليمة نفسها تصريح ولا تحتاج إلى تصريح، فهي إعلامية كبيرة ومعروفة".

وأبدى استغرابه من عدم تعرف رجل الأمن على حليمة بولند، وعبر عن تصميمه الاهتمام بقضيتها وتقديم المساعدة لها.