صدمة بين عشاقه... كيف تفاعل الجمهور مع تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

حالة من الصدمة والدهشة يعيشها جمهور ومحبو الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، بعد تصريحاته الأخيرة التي صدم بها الجميع، وكشف فيها أنه يعاني من اكتئاب بسبب عدم عمله في الوقت الحالي.

وتابع أبو زهرة (86 عاما) أنه يفكر حاليا في اعتزال التمثيل لعدة أسباب، أهمها عدم عرض أعمال جديدة عليه، وثانيها الخوف من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار في مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور" المصرية إلى أنه بدأ العمل بالتمثيل قبل أن يولد كل المخرجين الذين يعملون في مصر حاليا، ومع ذلك يتعمّدون إهماله ولم يطلبوا منه المشاركة في أي أعمال فنية يقومون بإخراجها.

وأوضح أن المخرجين المصريين الكبار أمثال محمد فاضل وإنعام محمد على يجلسون في منازلهم ولا يجدون عملا.

كما وجّه الفنان المصري من خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، رسالة إلى المنتجين، هي أنه يتمنى الحصول على فرصةبطولة عمل كوميدي، مؤكدا أنه ممثل كوميدي كبير، وتعجب من حصره في أدوار تراجيدية.

ولفت إلى أن الفنان المصري الراحل، محمود الجندي، مات محسورا من الوسط الفني لأنه لم يكن يتم تقييم مستواه الفني بالشكل المطلوب.

وقال إنه يسمى لقب "ضيف الشرف" في العمل الفني بـ"ضيف القرف"، معلنا أنه لن يلعب دور ضيف الشرف حتى وفاته.

وأحدثت تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة تفاعلا بين جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدو تضامنهم معه.

وغرد أحد المتابعين على موقع "تويتر" لعبد الرحمن أبو زهرة: "وسط ملوش امان فعلا... معلش يا استاذ متزعلش..حقك ع راسي".

وسط ملوش امان فعلا...

معلش يا استاذ متزعلش..حقك ع راسي#عبدالرحمن_ابو_زهرة pic.twitter.com/y4JreWFjft — ضاكتور سنان بيزرع ويحشي بتنجان (@Mamdohzzz) July 16, 2020

​وكتب مغرد آخر: "مجرد تصريحه ده لوحده يحزّن قامة زي الفنان عبد الرحمن ابو زهرة وجوده في أي عمل يعليه ويتقله".

مجرد تصريحه ده لوحده يحزّن

قامة زي الفنان عبد الرحمن ابو زهرة وجوده في أي عمل يعليه و يتقله. https://t.co/XhlbjsjJDt — عَمْرو . (@PhobiaMad) July 15, 2020

​وغردت أخرى: "عبد الرحمن أبو زهرة شيخ الممثلين المصريين يشتكي من تجاهل المخرجون له، طبعا لأن أداءه أعلى من امكانياتهم المحدودة ورسالته أنبل من أعمالهم المهلهلة الهادمة".

عبد الرحمن أبو زهرة شيخ الممثلين المصريين يشتكي من تجاهل المخرجون له، طبعا لأن أداءه أعلى من امكانياتهم المحدودة ورسالته أنبل من أعمالهم المهلهلة الهادمة pic.twitter.com/4rLUkfING4 — Abeer Abdel Hafez 🌐 (@AbdelhafezAbeer) July 15, 2020

​وغرد مغرد آخر: "عبدالرحمن أبو زهرة فنان وممثل مصري من جيل الطيبين متعه الله بالصحة والعافية يشتكي من إهمال وجحود ونكران الجيل الجديد من المخرجين والممثلين اليوم".

عبدالرحمن أبو زهرة فنان وممثل مصري من جيل الطيبين متعه الله بالصحة والعافية يشتكي من إهمال وجحود ونكران الجيل الجديد من المخرجين والممثلين اليوم .#فن pic.twitter.com/sEOeAahaqX — عبدالله علي الشهري (@abdullahx5) July 16, 2020

كما ساندت الفنانة المصرية، فيفي عبده، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام"، وطلبت منه ألا يكتئب، و يوجد اتنين عبد الرحمن أبو زهرة وإنما واحد فقط.

وتابعت قائله له: "أنت فنان كبير ولازم نشوفك في الأعمال الفنية قريبا".

يشار إلى من بين أهم أعمال عبد الرحمن أبو زهرة الفنية مسرحية "زهرة الصبار" والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة الراحل نور الشريف، والذي جسد في أحداثه دور تاجر الخردة "المعلم إبراهيم سردينة"، كما أنه لعب دور العم الشرير في النسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي.