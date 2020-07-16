بعيدا عن "الاختراق العظيم"... إعلان آخر مثير من تويتر

أعلنت شركة "تويتر" عن طرحها ميزة منتظرة من جانب ملايين المستخدمين، والتي تتعلق هذه المرة بـ"الرسائل الخاصة".

وقالت "تويتر" رسميا إنها خصصت في نسخة سطح المكتب مربعا جديدا للدردشة يظهر في نفس صفحة المستخدم، دون الحاجة منه للانتقال إلى القسم الخاص بالرسائل المباشرة لإجراء محادثة خاصة، وذلك على غرار موقعي "فيسبوك" و"لينكدإن".

ويتواجد صندوق "الرسائل الخاصة أو المباشرة" في أسفل يمين الشاشة في إصدار سطح المكتب، بينما لا يزال في الإمكان الاتجاه إلى "الرسائل الخاصة" في مكانها المعتاد بقسم "الرسائل".

Keep the Tweets flowing and the conversations going, without switching between other tabs and the Messages tab.



On the desktop version of https://t.co/fuPJa36kt0, you can now access your DMs at the bottom right of your screen when you’re not on the Messages tab. https://t.co/6wnFWVfSye — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

​ويأتي إعلان "تويتر" عن الميزة الجديدة بعيدا عن تعرضه لخرق أمني كبير، أمس الأربعاء، حيث تم قرصنة عدد كبير من حسابات المشاهير والسياسين الكبار في الولايات المتحدة.

وأوقف موقع تويتر إثر عملية القرصنة الكبيرة التي تعرض لها أغلب الحسابات الموثقة من التغريد أو طلب منها تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.

كما علق مؤسس تويتر، جاك دورسي، وهو أحد الذين اخترقت حساباتهم، قائلا، "يوم صعب علينا في تويتر.. لدينا شعور سيء ونشخص الوضع حاليا.. سنشارك بنتائج التحقيقات فور اكتمالها".

جاءت أبرز الشخصيات التي تم اختراق حساباتها، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والملياردير الأمريكي الديمقراطي مايك بلومبرغ، ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست.

كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابات الرسمية لعمالقة التكنولجيا الأمريكية، بيل جيتس، وإيلون ماسك، وجيف بيزوس، وحساب شركة آبل وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين).