أميتاب باتشان عن مستجدات حالته الصحية: لا أستطيع قول المزيد

كشف نجم بوليوود الهندي، أميتاب باتشان، عن آخر تطورات حالته الصحية، اليوم الخميس، بعد أقل من أسبوع على إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وغرد باتشان عبر حسابه على موقع "تويتر": "أتلقى وأرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر الرسائل القصيرة، "واتسآب"، و"إنستغرام" وكذلك على مدونتي وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الممكنة، امتناني لكم ليس له حدود".

وتابع: "أتلقى العلاج، لكن بروتوكول المستشفى مقيد ولا أستطيع قول المزيد".

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I receive all your blessings and love and prayers for our well being .. on sms, on whatsapp, on insta on Blog .. and all possible social media ..

my gratitude has no bounds ..

Hospital protocol is restrictive, i cannot say more .. Love 🙏❤️ — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 16, 2020

​يشار إلى أن عشاق أميتاب باتشان أقاموا الصلوات يوم الاثنين الماضي من أجل شفائه هو ومن أصيب من أفراد عائلته الحافلة بنجوم السينما بفيروس "كورونا" المستجد، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات في البلاد إلى مستوى قياسي جديد.

ولا يزال باتشان (77 عاما) و ابنه أبهيشيك في المستشفى في مومباي، في حين تخضع زوجة ابنه الممثلة، ملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي باتشان، وحفيدته البالغة من العمر ثمانية أعوام للحجر الصحي المنزلي بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس "كورونا" الذي ينتشر في الهند بسرعة أكبر بعد تخفيف العزل العام في نهاية شهر مايو/ أيار من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.

وأقام المعجبون بباتشان شعائر هندوسية خاصة في المعابد في مختلف أنحاء الهند من أجل شفاء الممثل الذي حاز أعجاب الجماهير واحترامها على مدى عشرات السنين.

وامتنعت متحدثة باسم مستشفى "نانافاتي" الذي دخله أميتاب باتشان وابنه عن التعليق وقالت إن الأسرة ستصدر بيانات.

وكان مسؤولون في قطاع الصحة قالوا يوم الأحد إن حالتهما مستقرة.