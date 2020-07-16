المستشار الطبي للبيت الأبيض يكشف عن أفضل عاداته الصحية

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، المستشار الصحي للبيت الأبيض، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن التمارين الرياضية جزء مهم من نظامه اليومي.

فاوتشي (79 عامًا) يشرف على جهود الدولة لمكافحة جائحة "كوفيد 19"، ما جعل يومه مزدحمًا بالمهام، حتى أنه يعمل مدة 20 ساعة يوميًا، لذا يقول إنه يمضي وقتًا في المشي على الأقدام لتخفيف الضغوط عنه.

يصطحب فاوتشي زوجته كريستين غرادي، البالغة من العمر 67 عامًا، للسير على الأقدام مسافة 3.5 ميل (نحو 5 كم) يوميًا، بحسب شبكة "سي إن بي سي"

كان فاوتشي، الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ 36 عامًا، عداءًا شغوفًا، حيث كان يركض سبعة أميال يوميًا، بالإضافة إلى خوضه الماراثونات.

لكنه قال لمجلة "إن ستايل" إنه تحول إلى المشي القوي لأنه ألطف على جسده، مضيفًا: "لم أعد أركض كثيرًا لأنه بنهاية السباق، تكون أجزاء مختلفة من جسدي قد تأذت كثيرًا".

المشي هو تمرين هوائي رائع، ويميل إلى أن يكون أسهل على المفاصل من الجري والأنشطة الأخرى عالية التأثير. من المفضل أن يحصل البالغون على 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعيًا، وفقًا لوزارة الصحة الأمريكية.