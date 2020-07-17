فنانة مصرية تعلق على اعتراف زوجة ويل سميث بخيانته

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على اعتراف الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل العالمي الشهير ويل سميث، بأنها خانت زوجها وكانت على علاقة مع مغني الراب أوغست ألسينا.

وكتبت هالة صدقي على حسابها بـ"فيسبوك": "الخيانة وجع ما بعده وجع".

وأضافت: "أوعوا تحكموا علي أي إنسان من خلال البراوز اللي بيحط نفسه فيها قدام الناس، ده بيملك الشهرة والمال وحب الناس والنجاح لكن وجعه محدش حاسس به، ولا هو بيحب يظهره نهائي لكل اللي حواليه".

وتابعت: "ده حال ناس كتير وأولهم الفنانين، السعادة لا في الفلوس ولا في الشهرة، دي كلها حاجات طبعا بتسهل مصاعب الدنيا لكن السعادة بجد أن ربنا يديك صحة وأنك تكون راضي، الرضا الحمد لله".

وكانت زوجة بيل سميث قد اعترفت خلال حلقة من برنامج "حديث المائدة الحمراء"، بأنها كانت على علاقة مع مغني الراب أوغست ألسينا خلال فترة انفصالهما قبل 4 سنوات من الآن.

وأضافت أنه "لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، وأكدت أن علاقتها مع أوغست انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى الحب غير المشروط".