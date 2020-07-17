البحث عن الكنز المفقود... أمريكي يدفن مجوهرات بقيمة مليون دولار

أخفى صائغ أمريكي مجوهرات بقيمة مليون دولار في أنحاء متفرقة من ولاية ميشيغان الأمريكية، يمكن العثور عليها عن طريق خرائط وضعها الصائغ.

اضطر الأمريكي جوني بيري إلى إغلاق متجر المجوهرات، الذي كان يديره منذ 23 عامًا بسبب إجراءات الحظر المفروضة إثر انتشار الفيروس التاجي.

ووفقا لموقع "فوكس 2 ديترويت" قرر بيري وزوجته إيمي إخفاء المجوهرات والسبائك الذهبية في جميع أنحاء ولاية ميشيغان وتحويل فترة التقاعد إلى مغامرة تتيح للراغبين، المشاركة في البحث عن الكنز المدفون.

وبحسب الصحيفة، سافر الزوجان حول ميشيغان لمدة أربعة أشهر متواصلة وأخفيا مجوهرات بقيمة مليون دولار في المدن والغابات والقرى، وسينظمان مسابقة للبحث عن الكنوز من خلال بيع تذاكر بقيمة 4 آلاف دولار.

وأوضح الزوجان أن المشاركين في المسابقة، التي ستنطلق في الأول من شهر آب / أغسطس القادم، سيتلقون مجموعة من الأدلة حول موقع الكنز المخفي.

وأشار جوني بيري :"إن منح الناس مغامرة يعني منحهم شيئًا يمكنهم أن يؤمنوا به".