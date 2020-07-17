"ماتريوشكا"... إيموجي جديد في عائلة أبل

أعلنت شركة "أبل" أنها ستقوم بطرح رموز تعبيرية جديدة قبل نهاية العام لتصبح متاحة على iOS 14 وmacOS Big Sur.

الشركة أعلنت عن إصدار هذه الرموز الجديدة أو ما يعرف بـ"الإيموجي"، بمناسبة اليوم العالمي للرموز التعبيرية والذي يصادف اليوم 17 يوليو/ تموز.

وسيكون من بين الرموز الجديدة التي ستصدرها الشركة رمز "الماتريوشكا" الروسية.

بالإضافة لعدد من الرموز، حيث ستكون موجودة جميعها في تحديث Unicode 13، والذي يتضمن بالفعل 62 رمزًا تعبيريًا جديدًا و55 ابتسامة بألوان البشرة المختلفة.