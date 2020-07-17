صورة زلزلت الإنترنت... حقيقة السمكة ذات الشفاه والأسنان الآدمية

أحدثت صور لإحدى الأسماك ضجة واسعة على شبكة الإنترنت مؤخرا، بسبب مظهرها المخيف والغريب، إذ أنها بفم وأسنان تشبه التي يملكها الآدميون.

انتشرت صور هذه السمكة لأول مرة على الإنترنت بتاريخ 2 يوليو/ تموز، ولكن أصبحت متداولة بكثرة يوم الأربعاء، وكانت أول صحيفة تتطرق إليها هي صحيفة "ميرور" البريطانية، التي نشرت قصة على صحفاتها بعنوان "سمكة غريبة تم التقاط صورتها وهي بأسنان تشبه الإنسان وتم اصطيادها بواسطة صياد في ماليزيا".

bibir dia lagi seksi dari aku 😭 pic.twitter.com/zzq8IPWzvD — RaffNasir• (@raff_nasir) July 2, 2020

لكن يلفت موقع "سي نت" إلى أن الصحيفة البريطانية لم تتصل بأي من خبراء الأسماك بشأن هذه الصور، بل إنها تزعم "أنها بالفعل نوع حقيقي من الأسماك ذات الأسنان المميزة" المعروفة باسم "الزناد" (تريغر فيش).

وأسماك "تريغر" هي في الواقع سمكة حقيقية ذات شفاه ممتلئة، ولكن ليست شبيهة بفم الإنسان، كما يوضح هيكلها العظمي.

I wanted to look at modern fish skeletons to try and speculate an appearance only using a skeleton as reference. First thing I did was look at a triggerfish, and now I deeply regret ever seeing this thing's exposed teeth. pic.twitter.com/DD3PWc6W9M — Océane🌺🐮 (@Oceanepone) May 27, 2018

وتتسم السمكة بأسنان حادة تسبب مشاكل حقيقية للغواصين الذين يقتربون من عشها.

ومن أجل حسم الجدل بشأن هذه الصور، فقد أكد ديفيد بوث، عالم البيئة البحرية في جامعة التكنولوجيا في سيدني لموقع "سي نت": "إن سمكة الزناد المحيطية على الحاجز المرجاني العظيم تهاجم الغواصين الذين يقتربون من عشها، وأسنانها قوية جدا ويمكنها قطع إصبع!"

وتابع بوث: "أسنان السمكة كبيرة ولكنها ليست تشبه الإنسان، لذا نعم تبدو الصور مزيفة!".

ويخلص موقع "سي نت" إلى أن صورة السمكة ذات الشفاه والأسنان الآدمية التي زلزلت الإنترنت مزيفة ومصممة بواسطة برنامج تعديل الصور الشهير "فوتوشوب".