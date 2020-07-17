رسميا... إلغاء الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي إلغاء الدورة الأولى من المهرجان رسميا، في ظل ظروف استمرار انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "بوابة الأهرام" المصرية، فإن إدارة المهرجان قالت في بيان اليوم الجمعة "لقد اتخذنا القرار اللازم بتأجيل الدورة الافتتاحية التي كان من المزمع انطلاقها في 12 مارس في جدة التارخية...نظرا لظرزف جائحة فيروس كورونا وخطرها الداهم. لقد بات من الواضح الآن استحالة اتمام الدورة حضوريا وبذات

برنامجها وهيئتها لذا فقد قررنا أن نعلن تحول الدورة الأولى إلى رسمية "ملغاة".

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنها سوف تستعد للتحضير للدورة الثانية للمهرجان المقرر إقامتها خلال عام 2021 كاشفة عن استمرارها في دعم صناع الأفلام، كاشفة عن خطتها الجديدة.

كما أعلنت الإدارة استئناف معمل أفلام البحر الأحمر بالتعاون مع شركاء أكاديميين لإنهاء الدورة الأولى رقميا، فيما سيتم الإعلان في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل عن المشروعين الفائزين بجائزتي الإنتاج، التي تقدر كل منها بـ 500 الأف دولار أمريكي.