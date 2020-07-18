"فيسبوك" تسعى لقتل "تيك توك" بإطلاق خدمة جديدة

تقترب شركة "فيسبوك" من إطلاق خدمة "Instagram Reels"، في خطوة بمثابة المنافسة مع موقع "تيك توك" الصيني.

وبحسب موقع "ذا فيرج" الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وتركيبها على أي مقاطع موسيقية وصوتية.

وتتيح الخدمة أيضا للمستخدمين استعارة وإعادة دمج الصوت من مقاطع فيديو خاصة بأشخاص آخرين.

واطلقت "فيسبوك" الخدمة لأول مرة في البرازيل خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

📷In early August Instagram will officially launch its TikTok killer Reels in the US pic.twitter.com/4EEBZx6YkR — DigiSlice® (@DigiSliceX) July 17, 2020

وقامت الشركة بإطلاق خدمتها الجديدة في الهند منذ أيام، تزامنا مع حظر البلاد لموقع "تيك توك" وأكثر من 50 تطبيقا صينيا آخر بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول للخدمة من خلال رمز جديد يظهر أسفل الشاشة على منصة "إنستغرام"، كما سيمكن نشر مقاطع الفيديو المعدة بواسطة الخدمة، على صفحة "إنستغرام" الرئيسية للمستخدم أو صفحة بحث "إنستغرام" للحسابات المتاحة للعموم.