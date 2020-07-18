تفاصيل جديدة قد تحل لغز وفاة طالب الطيران السعودي في الفلبين.. فيديو

كشفت شهادات من مسؤولين عن برنامج التدريب الخاص بالطيار السعودي المفقود في الفلبين عبد الله الشريف، عن تفاصيل جديدة حول نمط التدريب وبعض العادات التي يتبعها الطيارون المدربون أثناء الرحلات التدريبية قد تكون تسببت في فقدان الطائرة.

وأوضح تقرير أذاعته قناة MBC أن بعض الطيارين المدربين ينامون أثناء الرحلات التدريبية عندما يشعرون بوصول الطيار المتدرب إلى مستوى يدعو للاطمئنان.

وشدد المسؤولون أن هذا الأمر قد يكون التفسير لاختفاء الطائرة التي كان يقودها الشريف.

صدمة! المدرب ينام أثناء الرحلات التدريبية.. هل هذا هو السبب خلف اختفاء الطائرة؟#اختفاء_الطيار_مالم_تر#MBC1 pic.twitter.com/hT1UiGLnqs — MBC1 (@mbc1) July 17, 2020

ورجح بعض القائمين أيضا إمكانية تسبب القيام بحركات خطيرة في الجو باختفاء طائرة الشريف، حيث أكدوا أن المتدرب السعودي قام بتنفيذ بعض المناورات الجوية الخطيرة قبل فقدان طائرته بيوم واحد.

وأكد المسؤولون أن الشريف كان يطمح لتعلم المزيد عن الطيران، مؤكدين أنه كان يسعى دوما لتنفيذ ما يتعلمه خلال الرحلات التدريبية التي كان يقوم بها.

وفقد الطيار السعودي في جزيرة "مندورو" خلال العام الماضي، كما أوقفت السلطات الفلبينية البحث عنه.