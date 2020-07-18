بسبب تجارة "العاج".. 100 ألف فيل قتلوا فى أفريقيا منذ عام 2007

أعلنت منظمة "فيلة بلا حدود" أن أكثر من 100 ألف فيل قد قتلوا فى أفريقيا منذ عام 2007 بسبب عمليات الصيد غير المشروعة.

وأشارت الدراسة التى أجريت بالتعاون مع باحثين من جامعة واشنطن ومؤسسة "Amboseli Trust for Elephants" أن أكثر من 100 ألف فيل من نوعى (فيل السافانا وفيل الغابة) قتلوا منذ عام 2007 فى أفريقيا بسبب استمرار عمليات الصيد غير المشروعة.

وكشفت أن موجة جديدة من الصيد غير المشروع للفيلة بدأت فى أرجاء أفريقيا للحصول على العاج عام 2005 تقريبا. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت بعض الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن الصيد غير المشروع للفيلة بلغ ذروته في عام 2011 وتراجع منذ ذلك الحين، إلا أن الباحثين فى هذه الدراسة الجديدة لاحظوا أن هذه الظاهرة تراجعت فى منطقة شرق أفريقيا فقط خلال السنوات القليلة الماضية.

بينما ظلت عمليات الصيد غير المشروع للفيلة على وتيرتها دون تغيير فى مناطق غرب ووسط وجنوب أفريقيا منذ عام 2011، وعليه، بات من الضرورى استمرار جهود مكافحة هذه الممارسة لإنقاذ أعداد الفيلة، وفقا لمنظمة "فيلة بلا حدود".