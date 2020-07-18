لماذا يمنع إضافة الحليب إلى البيض المخفوق

يضيف الكثير من الناس الحليب عند تحضير البيض المخفوق، لكن هذه الطريقة ليست صحيحة وفقا لبعض الخبراء.

وقال مدير العديد من مطاعم لندن الحائزة على جوائز، دان جوينيس، إنه لا يجب إضافة الحليب إلى البيض المخفوق لأنه يخفف النكهة ويجعل طعمه كالمطاط.

وأضاف جوينيس، بالنسبة لي أنا أقوم باستخدام الزبدة ووضعها على المقلاة ومن ثم أضيف البيض عندما يصبح لون الزبدة ذهبي وليس بني كما أستمر بتقليب الوجبة طوال الوقت على نار متوسطة أو هادئة.

ونصح الخبير بتقليب البيض حتى يكون سائلا قليلا لكن متامسكا، بحسب ما نقلته صحيفة "يوركشاير" البريطانية".

ووافقه الرأي الطاهي لوك سيلبي الذي قال، إن إضافة الحليب إلى البيض يجعله رطبا جدا، كما دعمت الكاتبة عن الطعام، ريتشيل فيبس، الطاهي مضيفة، أن الحليب يجرد البيض من نكهته.

ويفضل الطهاة الشهيرون بإضافة الكريمة الحامضة أو حليب البودرة بدلا من الحليب بالإضافة إلى الزبدة التي تعد مكونا أساسيا.