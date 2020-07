"أبل" تصرف تعويضات لأصحاب هواتف "آيفون" القديمة

وألزم القضاء الشركة بدع تعويضات تقدر بـ500 مليون دولار وتنطبق التسوية على العملاء الذين اشتروا iPhone 6 و 6 Plus و 6s Plus و 7 و 7 Plus و SE قبل 21 ديسمبر 2017 وعانوا من مشاكل في الأداء، بحسب تقارير.

وسيحصل أصحاب الهواتف على 25 دولارا لكل هاتف مشمول بالتسوية التي وافقت عليها الشركة أي أن بإمكان الشخص الذي يمتلك هواتف مشمولة الحصول على تسويات متعددة.

ويجب على المستخدمين المتأثرين تقديم مطالبة عبر الإنترنت أو عبر البريد بحلول 6 أكتوبر/تشرين الأول ليكونوا قادرين على حصد تعويض.

واعترفت الشركة في ديسمبر/كانون الثاني 2017 باستخدام تحديثات البرامج لإبطاء أجهزة iPhone القديمة، وأشار البعض إلى أن أبل فعلت ذلك لإجبار المستخدمين على الترقية إلى هواتف أحدث.

واعتذرت شركة آبل في وقت لاحق وعرضت استبدال البطارية لعملائها مقابل 79 دولارا، خفضت بعد ذلك إلى 29 دولارا.