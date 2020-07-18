أفريقيا أرض الحيوانات والشرق الأوسط مصنع القنابل.. خريطة "ريدبول" العنصرية تثير الغضب

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، الخريطة عبارة عن نسخة معدلة من منشور كوميدي "ميم" يسمى "العالم كما يراه الأمريكيون"، ويسخر من جهل وعنصرية الأمريكيين في تعاملهم مع الثقافات المختلفة.

وشهدت الخريطة تسمية الشرق الأوسط بـ"القنابل تصنع هنا"، فيما أشارت إلى إفريقيا بقولها "حديقة الحيوانات تأتي من هنا".

وسخرت الخريطة من الصين، ووصفتها "هي تصنع أغراضنا"، في حين أن الخريطة أشارت إلى أمريكا بـ"نحن رقم 1".

Here's the leaked racist map that got Red Bull execs fired https://t.co/RQcDO3ee4n pic.twitter.com/gfThcjMBNJ — New York Post (@nypost) July 16, 2020

وقالت الشركة للصحيفة: "نحن نرفض العنصرية بكل أشكالها، ولطالما رفضناها، وسنظل نرفضها دوما. تضع ريد بول دوما الناس وأحلامهم وإنجازاتهم في صميم أولوياتها وتقدر مساهمة جميع الأشخاص، بغض النظر عن هويتهم. وكل من يفكر بهذه الطريقة هو موضع ترحيب في ريد بول".

وأعلنت الشركة فصل ستيفان كوزاك، أحد الرؤساء التنفيذيين في الشركة، وإيمي تايلور، الرئيس والمدير التنفيذي للتسويق.