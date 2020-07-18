سائق قطار يتفادى دهس فتاة في اللحظة الأخيرة

استطاع سائق قطار إنقاذ فتاة من الدهس على قضبان السكك الحديدية الألمانية، في اللحظة الأخيرة.

وذكرت الشرطة أن سائق القطار لاحظ الفتاة على قضبان السكك الحديدية في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، ليستخدم آلية الكبح السريع.

وحاولت صاحبة الـ24 عاما النهوض لإنقاذ نفسها، إلا أنها لم تتمكن من ذلك في الوقت المناسب، بحسب صحيفة "البيان".

وبالفعل لامسها القطار، ما أدى إلى سقوطها على الأرض لكنها تمكنت من الوقوف ثانية.

وقام سائق القطار بحمل المرأة على متن القطار، وتولى فريق الإسعاف العناية بها ونقلها إلى المستشفى.