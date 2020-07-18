خطوات بسيطة تمكنك من تجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الرحلات الجوية

نفذت الخطوط الجوية العديد من إجراءات السلامة لتقليل فرص انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مع إعادة التشغيل.

ويكون من الصعب الإصابة بعدوى فيروسية أثناء الرحلات الجوية بسبب مرشحات الهواء، إلا أنه يتعين على المسافرين اتخاذ بعد الاحتياطات لتقليل المخاطر.

ويشدد الأطباء حول العالم على أن أهم طريقة للوقاية من الإصابة بالفيروس، هي الحرص الشديد على نظافة اليدين، حيث يجب غسلها جيدا بالصابون أو استخدام المعقمات الكحولية قدر الإمكان.

ويجب على المسافرين تجنب لمس وجوههم، وتحديدا أفواههم وأنوفهم وأعينهم، لأنهم قد يعرضون أنفسهم لقطرات التقطوها بعد لمس الأسطح، مع ضرورة عدم الاتصال وجها لوجه.

وجعلت العديد من شركات الطيران أقنعة الوجه إلزامية أثناء السفر، مع الالتزام بارتدائه طوال الرحلة على متن الطائرة أو في المطارات.

وأعلنت شركات الطيران أنه تم زيادة إجراءات التنظيف وتحسينها، مطالبة الركاب بالبقاء في مقاعدهم قدر الإمكان، والنهوض فقط للذهاب إلى المرحاض.

ومن الضروري ألا يسافر أي شخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا أو يكون على اتصال مع أي شخص مصاب بالفيروس.

ويوصي الخبراء بتقليل الركاب لأمتعتهم اليدوية، بهدف تسريع صعودهم وهبوطهم من الطائرة.