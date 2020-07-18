تغريم أحدث أفلام تامر حسني بسبب ما فعله في شوارع القاهرة

تسبب أحدث أفلام الفنان المصري، تامر حسني، في أزمة بشوارع حي الدقي في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشار حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة إلى أن تصوير فيلم "مش أنا" أحدث إشغالا على جانبي الطريق، دون أن تحصل أسرة العمل الفني على تصريح رسمي للقيام بذلك، بحسب مجلة "لها".

وأوضح الحي أن أسرة الفيلم حصلت على تصريح أمني فقط وليس تصريحا بإشغال جانبي الطريق، وهو ما يعد مخالفا للقانون، ويتم على إثره توقيع غرامة مالية هي 30 ألف جنيه.

صادرت الإدارة المحلية لحي الدقي بمحافظة الجيزة، معدات تصوير فيلم النجم تامر حسني الجديد "مش أنا" بعد توجيه اتهام لصناع الفيلم بإشغال الطريق، والتصوير في الشارع دون الحصول على تصريح مسبق، وتقرر تغريم الشركة المنتجة 30 ألف جنيه، حسب تصريحات اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي. pic.twitter.com/0YxI0O6ioB — صحيفة الرؤية (@Alroeya) July 18, 2020

كما أمر رئيس حي الدقي، اللواء أحمد عبد الفتاح، بمصادرة معدات تصوير وسيارة محملة بالمعدات كانت تشغل الشارع أثناء التصوير بدون تصريح.

وفيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن آخر أفلام تامر حسني "الفلوس"، الذي طرح في دور العرض السينمائية بالتزامن مع احتفالات الكريسماس العام الماضي وبداية عام 2020.

وفيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني.