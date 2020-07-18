تفاصيل أضخم إنتاج سينمائي لشبكة "نتفليكس"

أعلنت شبكة "نتفليكس" الأمريكية للبث الرقمي عن استعدادها لأضخم إنتاج سينمائي لها منذ تأسيسها.

وأشارت رسميا إلى أن فيلمها الجديد تبلغ ميزانية إنتاجه 200 مليون دولار أمريكي، ويحمل اسم "The Grey Man"، وينتمي لأفلام الجاسوسية، حسبما أفاد موقع "ديلاين".

ويقوم ببطولة الفيلم كلا من نجمي هوليوود، ريان غوسلينغ صاحب العديد من الأفلام الناجحة منها "Drive" و"Blade Runner 2049"، وكريس إيفانز الذي نال شهرة عالمية كبيرة من تجسيده البطل الخارق التابع لمجلات "مارفل" المصورة "كابتن أمريكا".

وتتلخص أحداث الفيلم حول عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) ويلعب دوره كريس إيفانز المكلف بالقبض على جاسوس سابق وقاتل مأجور هو ريان غوسلينغ.

بينما يتولي إخراج الفيلم الأخوان جو وأنتوني روسو، ليكون أول فيلم لهما بعد تقديمها الجزء الأخير من سلسلة أفلام "أفنجرز" بعنوان "Avengers: Endgame" في عام 2019.

Ryan Gosling and Chris Evans will star in the Russo Bros' 'The Gray Man' for Netflix



The film has a $200M+ budget and the goal is to launch a James Bond-level franchise



'For those who were fans of The Winter Soldier this is us moving into that territory in a real-world setting' pic.twitter.com/R7MOoVLAzZ — Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) July 17, 2020

وفيلم "The Grey Man" مأخوذ عن سلسلة روايات من تأليف مارك غريني، وتأمل "نتفليكس" من خلاله أن تنفرد بتقديم سلسلة من الأفلام التي تتميز بالميزانية الضخمة، مثل أفلام "مارفل" للأبطال الخارقين و"Fast & Furious" التي أصبحت تحقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر خلال السنوات الأخيرة.

ولم تحدد "نتفليكس" موعدا لطرح فيلم "The Grey Man" حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من العام المقبل 2021.