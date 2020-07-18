أول فيلم مصري لن يطرح في السينمات وسيعرض على منصة إلكترونية

قرر المنتج السينمائي المصري، أحمد السبكي، أن ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام بشكل مختلف بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بطرح أحدث أفلامه على منصة بث رقمية بدلا من دور العرض السينمائية.

وتعاقد السبكي مع منصة "شاهد" التي تتبع لشبكة "إم بي سي" السعودية على عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام"، في سابقة تحدث لأول مرة لفيلم مصري.

وأضاف أن الفيلم سيستمر عرضه على منصة "شاهد" لمدة 3 أشهر، بحسب موقع "مصرواي".

وأكد أحمد السبكي أن الفيلم لن يعرض سينمائيا وسيكتفي بعرض على منصة "شاهد" والقنوات الفضائية.

وقال السبكي إنه ليست لديه مشكلة في التعاون مع المنصات الإلكترونية، سواء إنتاجيا أو بمنحها حقوق عرض أفلامه، مادام يحصل على المقابل المادي المناسب.

وفيلم "صاحب المقام" من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وريهام عبد الغفور وبيومي فؤاد.

كما يشهد الفيلم على آخر ظهور فني للفنان الكوميدي الراحل، إبراهيم نصر.

وطرحت شركة السبكي الإعلان الترويجي للفيلم، وكذلك ملصقاته الدعائية، تمهيدا لبدء عرضه على منصة "شاهد في أي بي" مع حلول عيد الفطر في 30 يوليو/ تموز الجاري.