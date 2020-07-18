شركة طيران أمريكية تجعل عملية تسجيل الوصول للمطار "دون لمس"

أعلنت شركة خطوط طيران أمريكية، عن طرحها تقنية جديدة تجعل عملية تسجيل الوصول إلى المطار بدون لمس تماما، حتى بالنسبة للمسافرين الذي يتعين عليهم فحص الحقائب، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت شركة "أمريكان إيرلارينز" في بيان لها إنه بدء من أمس الجمعة، سيتعين على الركاب الذين يسافرون على متن طائراتها تحديد عدد الحقائب التي يحملونها مسبقا عبر تطبيق الشركة أو موقعها على الإنترت، ثم عندما يصلون إلى المطار، ما عليهم فقط سوى مسح بطاقة الصعود من على شاشة هاتفهم الذكي في الكشك لطباعة علامات الحقيبة على الفور، وهو ما يلغي وجود أي تفاعلات مع الشاشة التي تعمل باللمس>

وتابعت الشركة أنه بعد تلك الخطوة يمكن للركاب إسقاط حقائبهم قبل أن يتوجهوا إلى بوابات الصعود إلى طائراتهم.

وتؤكد الشركة الأمريكية أنها توفر هذه "التكنولوجيا الجديدة" من أجل "تعزيز تجربة العملاء"، على الرغم من أنها ليست أكثر من مجرد وسيلة لزيادة التعامل مع أكشاك تسجيل الوصول الذاتي والتي قدمتها شركات الطيران لسنوات.

كما أوضحت أن هذا التغيير جزء من "التزامها بسلامة ورفاهية عملائها وأعضاء فريقها".

ويأتي توفير شركة "أمريكان إيرلاينز" لتقية تسجيل الوصول للمطار دون لمس بعد تعرضها لانتقادات مؤخرا بسبب إخبارها الركاب على متن طائراتها أنهم لا يستطيعون الانتقال إلى مقاعد الطوارئ الفارغة دون أن يدفعوا رسوم إضافية.