نقابة الممثلين المصريين تصدر تحذيرا بشأن عبد الرحمن أبو زهرة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الأحد، تحذيرا بشأن الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة.

وحذرت النقابة في بيان رسمي من عدم التطاول على الممثل الكبير، أو أي من رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح، مؤكدة أن كل من يحاول فعل ذلك سيتعرض لعواقب وخيمة، ولن تسمح النقابة أبدأ بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

وأعربت النقابة في البيان في بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعلة قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي.

كما أكدت تضامنها الكامل مع الفنان الكبير، وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.

يأتي بيان نقابة الممثلين المصريين بعد مهاجمة الممثلة المصرية، عفاف مصطفى، لعبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، واتهامها له بأنه "يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ويتدخل في شؤون المخرج، والإنتاج ويتفلسف طوال الوقت، كما أنه يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير".

وتابعت: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاي دلوقتي تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا".

لكن بعد مرور ساعات على نشر المنشور، حذفته صاحبته من على حسابها، بناء على تعليمات نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، بحسب بيان منها جاء فيه: "اتصل بى الآن الدكتور المحترم أشرف زكي. نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير. اتصل وطلب منى حذف البوست.. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست".

وهاجمت عفاف مصطفى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد تصريحاته الأخيرة، التي كشف فيها أنها يعاني من اكتئاب نتيجة معاناته من البطالة، وطالب المنتجين بتوفير عمل له، ما أثار موجات من التعاطف معه بين محبيه وأصدقائه من داخل الوسط الفني.

يشار إلى أنه من بين أهم أعمال عبد الرحمن أبو زهرة الفنية مسرحية "زهرة الصبار" والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة الراحل نور الشريف، والذي جسد في أحداثه دور تاجر الخردة "المعلم إبراهيم سردينة"، كما أنه لعب دور العم الشرير في النسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي.