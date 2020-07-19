"حاسس إني خلاص بموت"... أول تعليق من سناء شافع بعد خروجه من المستشفى

خرج الفنان المصري، سناء شافع، من المستشفى، أمس السبت، بعد استقرار حالته الصحية جراء الإصابة بالتهاب رئوي.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه إنه أجرى عملية "بذل" لمياه متراكمة على الرئة في مستشفى الشبراويشي بمحافظة الجيزة المصرية.

وكشف أن أزمته الصحية سببها الإهمال الشخصي منه، والذي كلفه الكثير، بحسب قوله، لافتا إلى أنه كان يعاني قبل عامين التهابا رئويا وتجاهل بالأمر وتعامل معه على أنه "نزلة برد"، وهو ما ما أدى إلى تفاقم الوضع.

وصرح أنه تواصل مع نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، وقال له: "أنا حاسس إني خلاص بموت"، معلقا: "رأيت اهتماما غير طبيعيا بحالتي الصحية وفعل معي أكثر مما يمكن فعله مع ابنه".

وحسم سناء شافع الجدل بشأن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، خاصة أن الالتهاب الرئوي عرض من أعراض الفيروس التاجي قائلا: "أنا رجل صعيدي ولو تعرضت للإصابة سأعلن ذلك كما أنه ليس عيبا الإصابة بالمرض".

يشار إلى أن آخر أعمال سناء شافع الفنية مسلسل "ليالينا 80" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، ويشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، ميدو عادل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين.

وسناء شافع أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبرز في فترة الثمانينيات في أدوار مثل المسلسل التلفزيوني "أولاد آدم"، من بطولة عبد المنعم إبراهيم ورجاء الجداوي، كما شارك الفنان عادل إمام بطولة أفلام "حتى لا يطير الدخان" و"مسجل خطر".